Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
ПСВ Эйндховен
2:0
Завершен
Арсенал
Лига Европы|Группа A. 5-й тур
АЕК Ларнака
3:3
Завершен
Динамо К
Лига Европы|Группа B. 5-й тур
Фенербахче
3:3
Завершен
Ренн
Лига Европы|Группа B. 5-й тур
Манчестер Юнайтед
3:0
Завершен
Шериф
Лига Европы|Группа E. 5-й тур
Ференцварош
1:1
Завершен
Монако
Лига Европы|Группа H. 5-й тур
ХИК
1:2
Завершен
Рома
Лига Европы|Группа C. 5-й тур
07:14, 28 октября 2022Спорт

Медведева рассказала о критике фанатов из-за мата

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что фанаты критиковали ее за использование мата

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в интервью YouTube-каналу easycom о критике фанатов в свою сторону из-за использования мата.

Спортсменка вспомнила о том, как после падения с прыжка во время показательных выступлений на чемпионате России произнесла матерные слова и это попало в трансляцию. «И все такие: ай-ай-ай, какой поганый рот, фу-фу-фу. В общем меня за это чехвостили еще неделю», — поделилась она и отметила, что на тот момент ей было 15 лет.

Ранее фигуристка раскрыла сумму самого большого гонорара в карьере. По словам Медведевой, она получил 24 тысячи долларов за первое место на чемпионате мира.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Кадыров сообщил о гибели чеченских бойцов под Херсоном от артиллерии ВСУ
Россиянка посетила «гламурный» курорт Турции и объяснила нежелание возвращаться
Названо препятствие для спортсменов из России на пути к Олимпиаде
Бывший пленный рассказал о шантаже родных украинскими военными
Раскрыта причина отказаться от аудиогидов во время прогулок по Москве
Маск подтвердил смену руководства в Twitter
Трамп заявил о скором восстановлении аккаунта в Twitter
Медведева рассказала о критике фанатов из-за мата
Американский журналист рассказал о цели использования Украины со стороны США
Уехавший на спецоперацию медик назвал наиболее распространенные виды травм
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.