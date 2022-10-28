Медведева рассказала о критике фанатов из-за мата

Фигуристка Евгения Медведева рассказала, что фанаты критиковали ее за использование мата

Российская фигуристка Евгения Медведева рассказала в интервью YouTube-каналу easycom о критике фанатов в свою сторону из-за использования мата.

Спортсменка вспомнила о том, как после падения с прыжка во время показательных выступлений на чемпионате России произнесла матерные слова и это попало в трансляцию. «И все такие: ай-ай-ай, какой поганый рот, фу-фу-фу. В общем меня за это чехвостили еще неделю», — поделилась она и отметила, что на тот момент ей было 15 лет.

Ранее фигуристка раскрыла сумму самого большого гонорара в карьере. По словам Медведевой, она получил 24 тысячи долларов за первое место на чемпионате мира.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпийских играх в Пхенчхане спортсменка завоевала серебряную медаль.