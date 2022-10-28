Медведев обратился к Маску по Starlink на Украине

Зампред Совбеза России Медведев посоветовал Маску заканчивать со Starlink на Украине

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев обратился к американскому предпринимателю и основателю компаний Tesla и SpaceX Илону Маску после его покупки Twitter. Обращение он опубликовал в Twitter-аккаунте.

Российский политик пожелал Маску удачи с Twitter и посоветовал заканчивать работу спутниковой сети Starlink на Украине.

14 октября SpaceX объявила, что прекращает финансировать обслуживание Starlink на Украине. Илон Маск призвал Пентагон взять финансирование услуг связи на себя. Однако в ночь на 16 октября миллиардер заявил, что продолжит оплачивать услуги Starlink для Киева.

Спутниковая сеть критически важна для Киева — министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров называл Starlink важным элементом критической инфраструктуры страны. В свою очередь, генеральный директор информационно-аналитического агентства Денис Кусков рассказал, отключение Starlink создаст неудобства для координации Вооруженных сил Украины.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что если американский миллиардер хочет ускорить завершение конфликта на Украине, то ему следовало бы лишить Киева доступ к спутниковой сети Starlink.

