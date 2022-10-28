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17:52, 28 октября 2022Забота о себе

Говорившая с Путиным ведущая из США рассказала о наркозависимости умершей сестры

Телеведущая Мегин Келли рассказала, что ее умершая сестра была в прошлом наркозависимой

Фото: Mike Segar / Reuters

Умершая сестра телеведущей из США Мегин Келли в прошлом была наркозависимой, рассказала журналистка. Говорившая с президентом России Владимиром Путиным ведущая заявила об этом на своем YouTube-канале.

51-летняя Келли назвала свою умершую в возрасте 58 лет сестру, мать троих детей Сюзанн Кросли «сильной, веселой, мудрой, но ранимой». «Я была с ней до конца, держала за руку. Ей бы не понравилось, что я хватаю ее своей паучьей лапой, но я все равно делала это. Я сказала, что все хорошо, что она воссоединится с нашими папой и бабушкой, которых так любила. И она умерла», — вспомнила журналистка.

Мегин Келли также впервые рассказала о наркозависимости сестры. «Она была жертвой опиоидной эпидемии из-за врача, который убедил ее, что прописанное обезболивающее не вызывает зависимости. Позже она избавилась от зависимости и восстановила свою жизнь», — рассказала телеведущая.

Журналистка уточнила, что сестра разрешила ей рассказать о преодоленных проблемах. «Мы хотели, чтобы она сама рассказала однажды свою историю. Она думала, что это поможет людям. Я представляла эту беседу как ее триумф — время когда она наконец сможет сказать миру, что, как и многие, страдала, но сумела выжить и теперь у нее все хорошо», — объяснила Келли.

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Мегин Келли известна как интервьюер и телеведущая. В марте 2018 года она побеседовала с президентом России. Журналистка также выступала модератором на дискуссиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

В 2020 году Келли заявила, что решила уехать из Нью-Йорка вместе с семьей. Она объяснила это тем, что столкнулась с признаками «ненависти к белым» и тем, что жизнь в мегаполисе стала хуже из-за последствий пандемии.

Опиоидная эпидемия, вызванная слабым контролем за распространением вызывающих зависимость препаратов в США, в период с 1999-го по 2017 год привела к смерти из-за передозировки около 700 тысяч человек.

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Александра Лисица
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