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06:42, 28 октября 2022Мир

В США предрекли уничтожение элитной дивизии в случае захода на Украину

Экс-работник Белого дома: Россия разорвет в клочья дивизию «Кричащие орлы» США на Украине

Фото: U.S. Air Force / Senior Airman Daniel Hernandez / Reuters

Престижная американская 101-ю дивизия Воздушно-десантных войск «Кричащие орлы», будет «разорвана в клочья» российской армией, если появится на территории Украины. Такое мнение выразил экс-сотрудник Белого дома при администрации Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс в колонке на своем сайте.

Он пояснил, что обычно воздушной пехоте не хватает тяжелого вооружения. «Легковооруженная воздушно-десантная дивизия, возможно, будет разорвана в клочья тяжелым вооружением российской пехоты», — предрек Робертс. Он предположил, что результатом такого сценария станет эскалация конфликта со стороны Вашингтона.

Робертс также обратил внимание на то, что «никто на Западе не предпринимает никаких усилий для деэскалации конфликта». В частности, бывший американский чиновник отметил, что правительство Финляндии не исключает развертывания на своей территории ядерного оружия и баз НАТО после вступления в альянс.

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Марина Совина
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