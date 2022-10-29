Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:25, 29 октября 2022Мир

Трамп заявил о двойных стандартах в правосудии США

Экс-президент Трамп заявил о существовании двойных стандартов в системе правосудия США
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что страна становится коммунистической. По его словам, Соединенные Штаты «катятся в ад» из-за двойных стандартов в системе правосудии, написал он в социальной сети Truth Social.

Трамп заявил о существовании двойных стандартов в системе правосудия «в теперь уже коммунистических США». По его мнению, эта тенденция проявляется в длительном расследовании против него из-за «ерунды». При этом сын действующего лидера страны Джо Байдена Хантер, который совершил «множество полностью задокументированных» преступлений, до сих пор не привлечен к ответственности.

Материалы по теме:
Раскол по-американски. Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
Раскол по-американски.Почему американцы разочаровались в Байдене и надеются на возвращение Трампа
8 ноября 2021
Трам-парам-пам. Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
Трам-парам-пам.Бывший президент США снова в центре скандала. Как обыски в поместье Трампа взбудоражили Америку
23 августа 2022

«Американскому прокурору [штата] Делавэр сказали не делать ничего», — отметил экс-президент.

Ранее Трамп обратился в Верховный суд США из-за обыска в его поместье. Он также призвал запретить Минюсту работать с его документами. Кроме того, политик подал в суд на телеканал CNN, потребовав компенсацию в размере 457 миллионов долларов. В своем обращении, Трамп обвиняет телеканал в клевете.

В августе Трамп рассказал о проведенном обыске ФБР в его поместье. По его мнению, обыски связаны с его потенциальным участием в выборах 2024 года. Политик назвал ФБР и министерство юстиции «злобными монстрами», которых, по его мнению, контролируют «радикально левые негодяи».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Россия официально уведомила ООН о приостановке участия в зерновой сделке
В ЛНР объяснили помощь Британии Украине с осуществлением теракта в Севастополе
Депутат Госдумы рассказал о последствиях выхода России из зерновой сделки
Стало известно о работе дипломатов для ускоренного вступления Украины в НАТО
Российский сенатор обвинил Запад в срыве зерновой сделки
НАТО призвали запретить Украине решать судьбу человечества
Число погибших в давке в Сеуле во время празднования Хэллоуина возросло
Киев выяснит причины появления украинских компонентов в иранских дронах
Польшу обвинили в планах захвата Западной Украины и проведении там референдума
Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.