В Севастополе возобновили движение катеров и паромов через бухту

Правительство Севастополя сообщило о возобновлении движения катеров и паромов через бухту

В Севастополе снова открыт рейд через бухту после атаки беспилотников. О возобновлении движения катеров и паромов сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства города.

В правительстве Севастополя рассказали, что график движения катеров и паромов не изменился.

О приостановке рейда стало известно ранее в субботу, 29 октября. Такое решение было принято после того, как беспилотники атаковали бухту в Севастополе.

В тот момент глава города Михаил Развожаев сообщал, что корабли Черноморского флота начали отбивать новую атаку беспилотников, объекты гражданской инфраструктуры поражены не были. Уточнялось, что город подвергся самой массированной с начала специальной военной операции на Украине атаке ВСУ.

В Минобороны также заявили, что киевский режим совершил террористическую атаку на корабли Черноморского флота. При этом они были задействованы в обеспечении безопасности при вывозе зерна по морскому коридору из портов Украины.