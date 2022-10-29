Россиянин Даниил Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP

Россиянин Даниил Медведев квалифицировался на итоговый турнир Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

26-летний спортсмен в четвертый раз в карьере сыграет в финальных соревнованиях сезона. Итоговый турнир ATP пройдет с 13 по 20 ноября в итальянском Турине. В нем также примут участие испанцы Рафаэль Надаль и Карлос Алькарас, норвежец Каспер Рууд, грек Стефанос Циципас и серб Новак Джокович.

В 2021 году Медведев дошел до финала турнира, где проиграл немцу Александру Звереву. В 2020 году россиянин впервые стал победителем турнира.

Российские теннисисты выступают на турнирах ATP и Женской теннисной ассоциации (WTA) в нейтральном статусе. Спортсмены на всех турнирах лишены флага и гимна. При этом россиянам запрещено выступать на турнирах под эгидой Международной федерации тенниса (ITF).