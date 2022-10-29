Нарусова отреагировала на сообщения о своем уходе с поста сенатора

Сенатор Нарусова назвала сообщения о своем уходе из Совета Федерации фейком

Член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова опровергла появившиеся в Telegram-каналах сообщения о своем уходе с поста сенатора. Об этом в субботу, 29 октября, сообщает РИА Новости.

«Это фейк, фейки я не комментирую. Кому-то очень хочется это», — прокомментировала парламентарий утверждения о том, что она якобы уже написала заявление об отставке и на следующей неделе покинет пост сенатора.

В Совете Федерации Нарусова представляет Тыву. Срок ее полномочия в качестве сенатора истекает в сентябре 2026 года.

Информация о возможной отставке Нарусовой появилась на фоне отъезда из России ее дочери Ксении Собчак, который произошел после задержания коммерческого директора последней Кирилла Суханова по делу о вымогательстве 11 миллионов рублей у главы «Ростеха» Сергея Чемезова. RT со ссылкой на источник сообщил, что Собчак стала подозреваемой после того, как Суханов дал на нее показания. По его словам, Собчак за деньги не публиковала компрометирующую информацию в своих Telegram-каналах. Отмечалось, что журналистку предупредили и она уехала из страны.

Позже ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщил, что следователь МВД отменил постановление о привлечении Собчак в качестве подозреваемой. По его словам, в настоящий момент она имеет статус свидетеля. Сама Собчак заявила, что непричастна к Telegram-каналу «Тушите свет», связанному с уголовным делом о вымогательстве денег.