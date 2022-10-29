Сенатор Ковитиди заявила, что поддержка Киева сделала из Британии пособницу террористов

Поддержка Лондоном Киева сделала из Великобритании пособницу террористов, заявила член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Так она назвала Британию в Telegram.

Член верхней палаты российского парламента отметила, что не понимает причину, которая толкает Британию к поддержке терроризма.

«Активное участие Великобритании в поддержке режима президента Украины Владимира Зеленского привело Соединенное Королевство не только к изменению государственной риторики, но и к открытому пособничеству терроризму. Для чего Лондону втягивать свой народ в горнило войны, став пособником террористов, сказать сложно», — заявила Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что действия Великобритании не будут оставлены без внимания.

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенной с помощью беспилотников в акватории Севастопольской бухты, стало известно утром 29 октября. В российском Министерстве обороны заявили о причастности Лондона к этой атаке — представитель ведомства генерал-лейтенант Конашенков сообщил, что британские военспецы готовили ВСУ к этому удару.