В Совфеде назвали Британию пособницей террористов
Поддержка Лондоном Киева сделала из Великобритании пособницу террористов, заявила член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Так она назвала Британию в Telegram.
Член верхней палаты российского парламента отметила, что не понимает причину, которая толкает Британию к поддержке терроризма.
«Активное участие Великобритании в поддержке режима президента Украины Владимира Зеленского привело Соединенное Королевство не только к изменению государственной риторики, но и к открытому пособничеству терроризму. Для чего Лондону втягивать свой народ в горнило войны, став пособником террористов, сказать сложно», — заявила Ковитиди.
Сенатор подчеркнула, что действия Великобритании не будут оставлены без внимания.
Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенной с помощью беспилотников в акватории Севастопольской бухты, стало известно утром 29 октября. В российском Министерстве обороны заявили о причастности Лондона к этой атаке — представитель ведомства генерал-лейтенант Конашенков сообщил, что британские военспецы готовили ВСУ к этому удару.