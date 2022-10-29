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18:15, 29 октября 2022Россия

В Совфеде назвали Британию пособницей террористов

Сенатор Ковитиди заявила, что поддержка Киева сделала из Британии пособницу террористов

Фото: Ian Taylor / Unsplash

Поддержка Лондоном Киева сделала из Великобритании пособницу террористов, заявила член Совета Федерации, сенатор от Крыма Ольга Ковитиди. Так она назвала Британию в Telegram.

Член верхней палаты российского парламента отметила, что не понимает причину, которая толкает Британию к поддержке терроризма.

«Активное участие Великобритании в поддержке режима президента Украины Владимира Зеленского привело Соединенное Королевство не только к изменению государственной риторики, но и к открытому пособничеству терроризму. Для чего Лондону втягивать свой народ в горнило войны, став пособником террористов, сказать сложно», — заявила Ковитиди.

Сенатор подчеркнула, что действия Великобритании не будут оставлены без внимания.

Об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ), совершенной с помощью беспилотников в акватории Севастопольской бухты, стало известно утром 29 октября. В российском Министерстве обороны заявили о причастности Лондона к этой атаке — представитель ведомства генерал-лейтенант Конашенков сообщил, что британские военспецы готовили ВСУ к этому удару.

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Валерий Розенберг
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