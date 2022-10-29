В Сомали девять человек погибли при атаке боевиков на министерство

Боевики в Сомали атаковали здание министерства образования, погибли не менее 9 человек

В Сомали боевики атаковали здание министерства образования, погибли не менее девяти человек. Об этом сообщает портал France 24.

По данным издания, исламисты устроили два взрыва неподалеку от здания, после чего открыли огонь из стрелкового оружия.

«Я был одним из первых сотрудников полиции, которые прибыли в этот район, я видел трупы девяти человек, большинство из которых были гражданскими лицами, включая женщин и детей», — цитирует France 24 слова сотрудника сомалийской полиции Ахмеда Али.

Уточняется, что боевики подорвали два автомобиля, начиненных взрывчаткой. По данным полиции, целью исламистов были студенты и другие гражданские лица.

Сотрудники полиции отбили атаку боевиков.

Ранее эксперт Организации Объединенных Наций по безопасности Мартин Эви на заседании Совбеза ООН заявил, что рост террористической угрозы в Африке может привести к тому, что континент станет новым халифатом «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в РФ). Он подчеркнул, что «Сомали остается самой горячей точкой террористов на континенте».