Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Динамо М
Сегодня
14:00 (Мск)
Химки
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Салават Юлаев
Сегодня
14:30 (Мск)
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Лестер Сити
Сегодня
14:30 (Мск)
Манчестер Сити
Англия - Премьер-лига|14-й тур
Ахмат
Сегодня
16:30 (Мск)
Ростов
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Локомотив М
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Валенсия
Сегодня
22:00 (Мск)
Барселона
Испания - Примера|12-й тур
11:16, 29 октября 2022Спорт

Бывший тренер «Зенита» дал совет Дзюбе

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела посоветовал Артему Дзюбе завершить карьеру

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о выступлениях российского форварда «Адана Демирспор» Артема Дзюбы в Турции. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Специалист заявил, что игрок не справляется с новым вызовом, а также дал ему совет. «Думаю, Дзюбе пора завершать профессиональную карьеру. На прежний уровень он уже не вернется», — заявил Петржела.

27 октября стало известно, что рыночная стоимость Дзюбы упала на треть — с шести до четырех миллионов евро. Данные опубликовал портал Transfermarkt.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

Алексей Гусев
Обсудить
Последние новости
Володин потребовал от США компенсации последствий пандемии коронавируса
В ДТП с загоревшимся автомобилем в Подмосковье пострадали два человека
Бывший тренер «Зенита» дал совет Дзюбе
Перенесенный осенний призыв срочников начнется в России 1 ноября
Примаков отреагировал на попытки отобрать Русский дом в Берлине
МВД разрешило использовать в России водительские права из ДНР, ЛНР и Украины
Ясиноватую обстреляли из «Градов»
ВМС США последний раз запустили AQM-37
В МИД России отреагировали на модернизацию ядерных бомб США в Европе
Плющенко назвал инициатора конфликта с Ягудиным
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.