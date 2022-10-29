Бывший тренер «Зенита» дал совет Дзюбе

Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела посоветовал Артему Дзюбе завершить карьеру

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела высказался о выступлениях российского форварда «Адана Демирспор» Артема Дзюбы в Турции. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Специалист заявил, что игрок не справляется с новым вызовом, а также дал ему совет. «Думаю, Дзюбе пора завершать профессиональную карьеру. На прежний уровень он уже не вернется», — заявил Петржела.

27 октября стало известно, что рыночная стоимость Дзюбы упала на треть — с шести до четырех миллионов евро. Данные опубликовал портал Transfermarkt.

Дзюба перешел в «Адана Демирспор» 18 августа. Его контракт рассчитан на год с возможностью продления на сезон. В составе команды он провел пять матчей, в которых забил один мяч.

