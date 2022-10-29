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23:26, 29 октября 2022Спорт

Непомнящий вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера

Россиянин Непомнящий обыграл Карлсена и вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера

Фото: City News Moskva / Global Look Press

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий вышел в финал чемпионата мира по шахматам Фишера. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале отечественный спортсмен обыграл Магнуса Карлсена. Первая партия завершилась победой норвежца, однако в следующих трех партиях сильнее был Непомнящий.

В финале Непомнящий сыграет против американца Хикару Накамуры. Решающая встреча состоится в воскресенье, 30 октября.

Дарья Коршунова
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