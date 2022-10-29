Описаны последствия выхода России из сделки по вывозу зерна

Политолог Кортунов считает, что сделка по вывозу зерна может быть возобновлена

Сделка по вывозу зерна может быть возобновлена, если Россия получит заверение, что те удары, которые были нанесены по Черноморскому флоту, в будущем не повторятся, считает генеральный директор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов. В беседе с «Лентой.ру» он описал последствия выхода России из сделки.

Стало известно, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот.

«Надо отметить, что у России и раньше были претензии к выполнению этой сделки. Они озвучивались, в том числе и на самом высоком уровне. Президент России Владимир Путин говорил, что в части, касающейся российского зерна, сделка выполняется не в полном объеме. Наверное, это тоже повлияло на принятие решения», — сказал Кортунов.

Политолог убежден, что Запад будет использовать это решение для того, чтобы обвинить Россию в угрозе снабжения продовольствием страны Глобального Юга.

«Но поскольку до истечения сделки еще есть почти две недели, то есть вероятность того, что переговоры будут возобновлены, если Россия получит заверение, что те удары, которые были сегодня нанесены по Черноморскому флоту, в будущем не повторятся. В таком случае, возможно, произойдет возобновление переговоров и подтверждение продолжения сделки», — считает Кортунов.

Я пока что не ставил бы точку в этом вопросе Андрей Кортунов политолог

При этом нападение на корабли Черноморского флота повлияет не только на сделку по вывозу зерна, отметил политолог. «Это шаг в направлении дальнейшей эскалации конфликта», — заключил он.

Ранее стало известно, что ООН призывает все стороны приложить максимальные усилия для продления зерновой сделки и снять остающиеся ограничения для экспорта продовольствия и удобрений из России.