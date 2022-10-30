Канадского баскетболиста отчислили из клуба за эксгибиционизм

ESPN: баскетболиста Джошуа Примо отчислили из клуба НБА «Сан-Антонио» за эксгибиционизм

Канадца Джошуа Примо отчислили из клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Сан-Антонио Сперс» за эксгибиционизм. Об этом сообщает ESPN.

Отмечается, что решение связано с многочисленными предполагаемыми случаями, когда 19-летний спортсмен представал голым перед посторонними женщинами. Также сообщается, что Примо оголился перед бывшей сотрудницей клуба, после чего она наняла адвоката для обращения в суд.

Джошуа Примо был выбран под 12-м номером на драфте НБА в 2021 году. За «Сан-Антонио» он провел 54 матча, в которых в среднем набирал 5,9 очка.

27 октября бывшего игрока клуба НБА «Бостон Селтикс» Делонте Уэста арестовали за взлом авто и побег от полиции. Свидетели вызвали полицию, когда американский баскетболист проник в чужой автомобиль на парковке. Приехавшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались задержать спортсмена, но он сумел убежать. Позже его удалось задержать.