Лавров заявил о тревоге России из-за желания Польши разместить ядерное оружие США

Польша начала «проситься в кандидаты» на размещение ядерных бомб США на своей территории. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

По его мнению, власти европейской страны хотят, чтобы «американцы также разместили свои ядерные бомбы» на территории Польши. Такое желание «весьма тревожит» российские власти, рассказал глава МИД РФ.

Ранее политик Дмитрий Белик заявил, что размещение в Польше ядерного потенциала, в том числе ядерных бомб, станет опрометчивым шагом. «Американские ядерные бомбы хранятся на базах нескольких стран Европы, в том числе в Германии, но именно Польша — это страна, которая непосредственно граничит с Россией», — сказал парламентарий. Он добавил, что России придется отреагировать на действия Польши, если бомбы все же будут размещены.

4 октября глава правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский предложил разместить в стране ядерный потенциал НАТО. 5 октября президент страны также заявил о желании присоединиться к программе совместного использования ядерного потенциала в рамках НАТО — Nuclear Sharing. Уточнялось, что по этой теме сейчас продолжаются переговоры.