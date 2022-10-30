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23:55, 30 октября 2022Россия

«Непереобувшихся» московских водителей призвали воздержаться от поездок

ГИБДД Москвы порекомендовала водителям машин с летними шинами воздержаться от поездок

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Государственная инспекция безопасности дорожного движения (ГИБДД) призвала автомобилистов, не успевших поменять летнюю резину на зимнюю, воздержаться от вождения. Об этом столичная Госавтоинспекция написала в своем Telegram-канале.

Подобная рекомендация связана с погодными условиями, в частности, с риском образования гололеда на дорогах. «Синоптики обещают сегодня ночью минусовую температуру, осадки в виде дождя и мокрого снега, а также сильный ветер. Если до сих пор не поменяли шины на зимние, то рекомендуем никуда не выезжать», — указано в сообщении. ГИБДД также посоветовала пешеходам быть внимательнее во время перехода дороги, использовать световозвращающие элементы и приспускать капюшоны.

Ранее сообщалось о серии массовых аварий в Москве. На Рябиновой улице произошло столкновение нескольких автомобилей. По данным экстренных служб, в ДТП участвовали около 50 машин.

В октябре глава ГИБДД Михаил Черников призвал ускорять дороги, в частности, за счет повышения пропускной способности и скоростного режима потока. Он также указал на необходимость создать инфраструктуру, позволяющую предотвратить ошибки автомобилистов или минимизировать их негативные последствия.

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Варвара Кузьмина
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