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11:16, 30 октября 2022Мир

В Турции начали переговоры по возобновлению зерновой сделки

РИА Новости сообщило, что Турция ведет телефонные переговоры по зерновой сделке

Фото: Reuters

Турция на всех уровнях ведет телефонные дипломатические переговоры по ситуации с зерновой сделкой. Об этом сообщил источник РИА Новости в Стамбуле.

Детали переговоров не разглашаются. Источник добавляет, что в настоящий момент ясности по судьбе продуктовой сделки нет, однако остаются надежды на консенсус.

Ранним утром 29 октября в Севастополе были атакованы суда Черноморского флота с помощью беспилотников. Минобороны России обвинило в этом Вооруженные силы Украины, уточнив, что в результате незначительно пострадал морской тральщик «Иван Голубец».

Позднее Минобороны РФ объявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь и размещенный в городской бухте Черноморский флот. Министерство связало приостановку сделки с причастностью Великобритании к упомянутой атаке и назвало ее террористическим актом.

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Варвара Кошечкина
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