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12:13, 30 октября 2022Спорт

Колосков оценил изъятие антироссийского плаката у украинской болельщицы на матче

Бывший глава РФС Колосков одобрил изъятие антироссийского плаката у украинской болельщицы

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил изъятие антироссийского плаката у украинской болельщицы на матче пятого тура группового этапа Лиги Европы между кипрским АЕК и киевским «Динамо». Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Колосков одобрил работы сотрудников стадиона и обратил внимание на то, что в правилах Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) прописан запрет на политические баннеры, так как они могут вызвать провокации. «Слава богу, что такой прецедент создан. Может быть, если где-то появится нечто подобное, последуют такому же примеру», — заявил бывший глава РФС.

Инцидент произошел 27 октября. Болельщица развернула самодельный плакат с лозунгом на английском языке, после чего к ней подошли работники стадиона, выхватили и порвали баннер.

Встреча команд состоялась 27 октября и завершилась со счетом 3:3. Киевская команда лишилась шансов на выход в весеннюю часть еврокубков.

Андрей Стрельцов
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