Гол Миранчука помог «Торино» обыграть «Милан» в матче чемпионата Италии

Гол россиянина Алексея Миранчука помог «Торино» обыграть «Милан» в матче чемпионата Италии

«Торино» обыграл «Милан» в матче 12-го тура чемпионата Италии. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Турине и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. Одержать победу команде помогли ивуарийский защитник Коффи Джиджи и российский полузащитник Алексей Миранчук. В составе гостей отличился бразильский хавбек Жуниор Мессьяс.

Для Миранчука гол в этой игре стал вторым в сезоне. Первый мяч он забил в дебютном матче против «Монцы» в первом туре чемпионата Италии. Также на счету россиянина одна результативная передача.

Миранчук стал футболистом «Торино» 11 августа. Туринский клуб взял россиянина в аренду из «Аталанты» с правом выкупа.