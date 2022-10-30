Атаковавшие Севастополь беспилотники прошли по зерновому коридору

В Минобороны заявили, что беспилотники ВСУ прошли до Севастополя по зерновому коридору

Украинские беспилотники, атаковавшие бухту в Севастополе вместе с кораблями Черноморского флота, прошли от побережья Одессы по маршруту зернового коридора. Об этом заявило Минобороны России в своем Telegram.

В ведомстве отметили, что «морские беспилотники двигались по зоне безопасности зернового коридора», после чего изменили направление до места базирования кораблей в Севастополе. «Вместе с тем, координаты движения одного из морских беспилотников указывают точку старта в морской акватории зоны безопасности зернового коридора в Черном море», — сообщили в оборонном ведомстве.

По данным специалистов, это может свидетельствовать о том, что беспилотники были прикреплены к гражданскому судну, которое в момент старта аппаратов находилось в море. Кроме того, оно могло быть «зафрахтовано Киевом или его западными покровителями» для вывоза зерна из морских портов Украины.

В воскресенье, 30 октября, Минобороны России подняло на поверхность обломки беспилотников, которые были задействованы в атаке на корабли Черноморского флота в акватории Севастополя. После этого была проведена экспертиза, показавшая, что беспилотники отправлялись к Севастополю с побережья Одессы.

О том, что беспилотники атаковали бухту в Севастополе, стало известно в субботу, 29 октября. В тот момент корабли Черноморского флота отбивали новую атаку БПЛА, объекты гражданской инфраструктуры поражены не были.

В Минобороны России заявили о причастности Лондона к этой атаке — представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что британские военспецы готовили ВСУ к этому удару. Он отметил, что британские специалисты находились в городе Очаков в Николаевской области. Кроме того, атакованные БПЛА корабли Черноморского флота были задействованы в обеспечении безопасности при вывозе зерна по морскому коридору из портов Украины.

Соглашение о вывозе зерна через Черное море было подписано 22 июля. В субботу, 29 октября, после произошедшей атаки дровами противника Россия решила приостановить действие зерновой сделки.