Чемпион UFC прокомментировал возможный поединок с Махачевым

Боец Александр Волкановски предложил Исламу Махачеву провести поединок в феврале

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски назвал желаемую дату проведения поединка с россиянином Исламом Махачевым. Его комментарий приводит ТАСС.

«Бой против Махачева может состояться в марте или феврале. Мне бы хотелось, чтобы это было в феврале, чтобы начать подготовку уже сейчас», — предложил Волкановски. Он добавил, что ждет ответ от потенциального соперника и представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по возможности проведения поединка.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Махачев провел на профессиональном ринге 24 поединка, потерпел одно поражение и одержал 23 победы (из них 11 подряд).

34-летний Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.