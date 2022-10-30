Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Крылья Советов
2:1
Завершен
Пари Нижний Новгород
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Сочи
2:2
Завершен
Урал
Россия - Премьер-Лига|15-й тур
Эмполи
0:2
Завершен
Аталанта
Италия - Серия А|12-й тур
Арсенал
5:0
Завершен
Ноттингем Форест
Англия - Премьер-лига|14-й тур
ХК Сочи
0:6
Завершен
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
Манчестер Юнайтед
1:0
2-й тайм
live
Вест Хэм Юнайтед
Англия - Премьер-лига|14-й тур
20:22, 30 октября 2022Спорт

Чемпион UFC прокомментировал возможный поединок с Махачевым

Боец Александр Волкановски предложил Исламу Махачеву провести поединок в феврале

Фото: Louis Grasse / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Австралийский боец смешанного стиля (MMA) Александр Волкановски назвал желаемую дату проведения поединка с россиянином Исламом Махачевым. Его комментарий приводит ТАСС.

«Бой против Махачева может состояться в марте или феврале. Мне бы хотелось, чтобы это было в феврале, чтобы начать подготовку уже сейчас», — предложил Волкановски. Он добавил, что ждет ответ от потенциального соперника и представителей Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) по возможности проведения поединка.

В ночь на 23 октября Махачев одержал победу над бразильцем Чарльзом Оливейрой в поединке на турнире UFC 280 в Абу-Даби. 31-летний россиянин победил соперника удушающим приемом и стал чемпионом организации в легком весе.

Махачев провел на профессиональном ринге 24 поединка, потерпел одно поражение и одержал 23 победы (из них 11 подряд).

34-летний Волкановски — чемпион UFC в полулегком весе. В его активе 25 побед при одном поражении.

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Названо имя временного сменщика генерала Лапина
Врач предостерег от лечения ОРВИ народными методами
В Москве резко упала стоимость арендного жилья
Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки по факту аварии в Волгограде
Экоактивистки приклеили себя к скелету динозавра в музее Берлина
Чемпион UFC прокомментировал возможный поединок с Махачевым
Авторы книги о Лиз Трасс рассказали о ее любви к вину
Россиянка побывала в Дагестане и описала его словами «сочетание роскоши и тлена»
В СКЦ заявили об отсутствии судов в гумкоридоре во время атаки на корабли России
В МИД России назвали условие для возвращения в «зерновую сделку»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.