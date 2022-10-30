Кириенко заявил о ведении войны против России очень широким фронтом

Кириенко заявил, что против России ведется война очень широким фронтом

В настоящее время против России ведется война очень широким фронтом, заявил первый заместитель главы администрации президента России Сергей Кириенко. Его слова в воскресенье, 30 октября, приводит ТАСС.

Он также отметил, что сейчас боевые действия в зоне специальной военной операции (СВО) — лишь часть этой войны. «Кроме нее, есть колоссальная экономическая война — такого количества санкций не было никогда в истории ни против одной страны мира», — сказал политик. В заключение он добавил, что в мире ведется масштабное противостояние в информационном и психологическом планах, также видна борьба с основами российской культуры.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков утверждал, что России необходимо вести переговоры по Украине прежде всего с США, так как Киев начал действовать по указке извне. Он отметил, что сейчас многим очевидно, что «решающий голос» остается за Вашингтоном. «Невозможно о чем-то говорить, например, с Киевом», — заявил Песков.

Помимо этого, в Кремле заявили о необходимости терпеливо доносить до США позицию России. По мнению пресс-секретаря президента, надо продолжать доносить свою позицию до Соединенных Штатов не только терпеливо, но и доходчиво и философски.

24 февраля было объявлено о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.