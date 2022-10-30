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22:13, 30 октября 2022Бывший СССР

Украина заявила о блокировке движения участвующих в зерновой сделке 218 судов

Мининфраструктуры Украины: движение участвующих в зерновой сделке 218 судов заблокировано

Фото: Dmytro Smolienko / Reuters

Движение более 200 судов, участвующих в зерновой сделке, фактически заблокировано. Об этом 30 октября заявило Министерство инфраструктуры Украины, передает РИА Новости.

В украинском ведомстве отметили, что украинская сторона на текущий момент не имеет разрешений от общего координационного центра на прохождение безопасным коридором и проведение инспекций. В связи с этим 218 судов фактически заблокированы на своих текущих позициях.

Уточняется, что 101 пустое судно ожидает инспекции на вход в украинские порты. Также 95 судов с продукцией ожидают инспекцию для отправления к конечному потребителю, еще 22 корабля ожидают выхода из украинских портов.

Ранее Министерство обороны Турции заявило о приостановке выхода судов с продовольствием из портов Украины в связи с приостановкой участия России в зерновой сделке.

После атаки беспилотников на суда Черноморского флота 29 октября Минобороны России заявило о приостановке зерновой сделки. Ведомство обвинило Великобританию к причастности к атаке и назвало ее террористическим актом. Подчеркивалось, что атакованные корабли обеспечивали безопасность зернового коридора.

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Марина Совина
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