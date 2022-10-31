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20:32, 31 октября 2022Наука и техника

Испытания новой БМП показали на видео

Испытания новой российской БМП Б-18 с боевым модулем «Эпоха» показали на видео

Испытания новой версии боевой машины пехоты БМП-2 с необитаемым боевым модулем «Эпоха» показали на видео. Соответствующий ролик публикует Telegram-канал «Военный осведомитель».

БМП Б-18 получила новый боевой модуль с автоматической пушкой низкой баллистики калибра 57 миллиметров и пулеметом. Также боевой модуль «Эпоха» оснащен противотанковым комплексом «Корнет» и ракетами «Булат», которые позволяют поражать легкобронированную технику.

Модернизированная машина получила комплект дополнительной защиты. Макет БМП Б-18 с «Эпохой» впервые показали на форуме «Армия-2017».

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Базовую версию БМП-2 приняли на вооружение в 1980 году. Плавающая машина с дизельным двигателем мощностью 300 лошадиных сил может перевозить семь человек в десантном отделении.

В августе на форуме «Армия-2022» впервые показали БМП Б-19. Машина на шасси БМП-3 получила боевой модуль «Эпоха» и новые бортовые экраны.

В декабре 2021 года главнокомандующий Сухопутными войсками генерал армии Олег Салюков сообщил, что испытания БМП Б-19 завершат в ближайшее время.

Даниил Иринин
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