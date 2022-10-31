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14:38, 31 октября 2022Ценности

Директор Киркорова объяснила дерзкий ответ певца журналистке о его воровстве

Директор Киркорова объяснила, что фразу певца «пошла ты в жопу» выдернули из контекста

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Директор российского певца Филиппа Киркорова объяснила его дерзкое высказывание во время беседы с журналисткой о воровстве меню из ресторанов. Ее слова приводит Telegram-канал Shot.

«[Фразу] выдернули из контекста и шутливого диалога. Никто не оскорблен», — прокомментировала представитель знаменитости.

Инцидент произошел во время интервью 55-летнего эстрадного артиста после его выступления в Большом концертном зале «Октябрьский» в Санкт-Петербурге. Сотрудница СМИ поинтересовалась, коллекционирует ли Киркоров какие-либо вещи из разных городов России во время гастролей. Артист ответил, что собирает картонные меню из разных заведений. «Тырите?» — пошутила интервьюер. «Пошла ты в жопу», — вспылил на ее вопрос Киркоров. В конце ролика также слышно, как певец возмущается со словами «она сейчас пойдет отсюда».

В сентябре Филипп Киркоров назвал свой самый главный грех. Поп-исполнитель поведал, что не может отказывать себе во вредной пище, из-за чего поправляется.

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Карина Черных
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