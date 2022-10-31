Чемпион Bellator пожаловался на травлю перед боем с братом Нурмагомедова

Чемпион Bellator Фрейре пожаловался на травлю фанатов перед боем с Усманом Нурмагомедовым

Бразильский чемпион Bellator в легком весе Патрисио Фрейре пожаловался на травлю перед боем с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Усманом Нурмагомедовым, двоюродным братом Хабиба Нурмагомедова. Его слова приводит Sportskeeda.

«Русские парни пишут мне дерьмо в социальных сетях. Они каждый день пишут какую-то чушь, оскорбляют меня. Но мне на них наплевать, я уничтожу Усмана», — заявил спортсмен. Он подчеркнул, что много тренируется для победы над Нурмагомедовым.

22-летний Усман Нурмагомедов — непобежденный боец. В его активе серия из 12 побед. На счету Фрейре 34 победы и 5 поражений в поединках по правилам MMA.

Поединок между россиянином и бразильцем должен пройти 18 ноября в Чикаго. Он станет соглавным событием вечера на турнире Bellator 288.