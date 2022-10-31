Минобороны заявило об остановке движения по коридору «черноморской инициативы»

Минобороны РФ сообщило о приостановке движения судов по коридору в Черном море

Движение по коридору, определенному «черноморской инициативой», будет приостановлено до прояснения ситуации вокруг теракта в Севастополе. Об этом в понедельник, 31 октября, заявили в Минобороны России, пишет ТАСС.

«До прояснения ситуации вокруг совершенной Украиной 29 октября террористической акции против боевых кораблей и гражданских судов в городе Севастополь движение по коридору безопасности, определенному "черноморской инициативой", приостановлено», — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Отмечается, что движение судов по коридору недопустимо, так как киевские власти и украинские войска используют зону безопасности для ведения боевых действий против России.

29 октября Вооруженные силы Украины (ВСУ) провели атаку на Севастополь с помощью беспилотных летательных аппаратов. По словам губернатора города Михаила Развожаева, корабли Черноморского флота отбили нападение, объекты в городе не поражены, жертв и пострадавших нет.

Позднее Минобороны заявило, что Россия приостанавливает участие в зерновой сделке после атаки дронов ВСУ на Севастополь.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу в свою очередь заявил, что безопасный гуманитарный коридор, по которому вывозилось зерно и продовольствие с Украины, использовался для прикрытия атаки на Севастополь.