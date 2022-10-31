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20:21, 31 октября 2022Спорт

Колосков одной фразой оценил призыв Украины отстранить Иран от участия в ЧМ-2022

Вячеслав Колосков назвал глупостью призыв Украины отстранить Иран от участия в ЧМ-2022

Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков прокомментировал призыв Украинской ассоциации футбола к Международной федерации футбола (ФИФА) отстранить сборную Ирана от участия в чемпионате мира 2022 года. Его слова приводит Sport24.

Колосков фразой «глупость непомерная» оценил предложение Украины. По его мнению, руководители футбола на Украине являются некомпетентными специалистами.

О том, что Украина обратилась в ФИФА с просьбой отстранить сборную Ирана от чемпионата мира, стало известно ранее 31 октября. Украинская сторона считает, что Иран поставляет оружие России. Помимо этого, Украина обвиняет Иран в нарушении статей устава ФИФА, в которых прописаны недопустимость дискриминации и обеспечение соблюдения прав человека.

Чемпионат мира в Катаре пройдет с 20 ноября по 18 декабря. Сборная Ирана попала в группу B, где должна провести матчи со сборными США, Уэльса и Англии.

Анастасия Борисова
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