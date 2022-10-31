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21:05, 31 октября 2022Моя страна

В Пскове покажут найденное во время этнографических экспедиций кружево

В Пскове открылась выставка «Мысы, носы, фестоны» о кружеве XVII-XVIII веков

Фото: Псковский музей-заповедник

В Пскове открылась выставка Новгородского музея-заповедника о кружеве XVII-XVIII веков, найденном во время этнографических экспедиций. Об этом пишет ТАСС.

Экспозиция «Мысы, носы, фестоны» открылась на территории музейного комплекса «Двор купцов Постниковых». В палатах посетителям покажут лучшие экспонаты из фондов Новгородского музея-заповедника — например, золотое кружево XVII-XVIII веков из Софийского собора.

«Большая часть коллекции собрана сотрудниками Новгородского музея-заповедника во время этнографических экспедиций, а некоторые предметы поступили из Софийского собора. В свое время в Новгородской губернии было три основных центра плетеного кружева. Этим промыслом славились мастерицы Белозерского, Кирилловского и Крестецкого уездов», — рассказали в пресс-службе Псковского музея.

На выставке также представят старинные салфетки, носовые платки, предметы одежды и интерьера, полотенца, головные уборы и куклы, украшенные вязаным и плетеным кружевом.

Ранее в октябре в Псковском музее-заповеднике открылась выставка, посвященная самому крупному за всю историю псковскому кладу. Он насчитывает порядка 5 тысяч единиц хранения и относится к эпохе династии Романовых.

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Дарья Рыбак
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