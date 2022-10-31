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22:11, 31 октября 2022Мир

Лавров высказался о сотрудничестве России с Китаем

Лавров: двустороннее взаимодействие России и Китая достигло беспрецедентных высот
Сергей Лавров

Сергей Лавров. Фото: Дмитрий Духанин / «Коммерсантъ»

Двустороннее взаимодействие России и Китая на сегодняшний день достигло беспрецедентных высот, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, обращаясь к участникам международной конференции «Роль народной дипломатии в становлении, восстановлении и развитии российско-китайских отношений». Об этом пишет ТАСС.

Мероприятие было приурочено к 65-летию Общества российско-китайской дружбы. По словам главы ведомства, вне зависимости от политической конъюнктуры Общество всегда содействовало укреплению двусторонних, в том числе межчеловеческих, контактов. «Такие плодотворные усилия заслуживают глубокого уважения», — сказал министр.

По его словам, лидеры стран «задают тон дальнейшему укреплению стратегического партнерства, осуществляют регулярную сверку часов, ставят перед нами новые амбициозные задачи».

Лавров также добавил, что, несмотря на нестабильную ситуацию в мире, между Китаем и Россией поступательно развивается торгово-экономическое взаимодействие. «В прошлом году объем двусторонней торговли достиг исторического максимума, превысив 140 миллиардов долларов. По итогам нынешнего года ожидаем новых рекордных показателей», — отметил он.

Ранее сообщалось, что российские военные эксперты увидели в новой стратегии национальной обороны США повод, который спровоцирует развитие систем противовоздушной обороны России и Китая. Руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов указал, что Соединенные Штаты отказались от ряда вооружений, поскольку понимают, что создание мощных боеприпасов становится менее оправданным.

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Марина Совина
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