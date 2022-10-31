Медведев вернулся в топ-3 рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев поднялся на третье место рейтинга ATP

Российский теннисист Даниил Медведев вернулся в топ-3 рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). Об этом сообщается на сайте организации.

26-летний Медведев имеет в активе 5655 очков, что позволило ему подняться с четвертого на третье место. Он вытеснил из тройки лидеров норвежца Каспера Рууда.

Первое место рейтинга по-прежнему занимает испанец Карлос Алькарас. Вслед за ним расположился его соотечественник Рафаэль Надаль.

30 октября Медведев стал победителем турнира серии ATP-500 в Вене. В финальном матче россиянин оказался сильнее канадца Дениса Шаповалова. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 6:2 в пользу Медведева.

29 октября стало известно, что Медведев квалифицировался на итоговый турнир ATP. Он в четвертый раз в карьере сыграет в финальных соревнованиях сезона. В 2022 году Медведев на протяжении 16 недель с перерывом возглавлял рейтинг ATP.