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23:06, 31 октября 2022Россия

В Запорожье уничтожили десятки наемников

Рогов заявил об уничтожении около 40 наемников в Запорожье, порядка 60 ранены

Глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале заявил, что около 40 наемников уничтожены и порядка 60 ранены при ударе по газораспределительной станции в пригороде Запорожья.

Как рассказал Рогов, по иностранным наемникам, находившимся на газораспределительной станции в южном пригороде Запорожья, был нанесен удар из РСЗО «Смерч». Десятки раненых наемников были доставлены в 5-ю и 9-ю клинические больницы.

В результате удара уничтожены 2 БТР, 2 грузовика, 12 внедорожников повышенной проходимости, более 10 автомобилей получили повреждения.

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Марина Совина
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