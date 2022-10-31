Раскрыта смертельная опасность ковыряния в носу

Scientific Reports: болезнь Альцгеймера может быть спровоцирована бактериями в носу

Ученые Университета Гриффита (Австралия) показали в эксперименте на мышах, что бактерии в носу могут проникать в мозг по обонятельному нерву. В результате размножения микроорганизмов в центральной нервной системе начинают откладываться бета-амидоиды, что служит биомаркером, указывающим на начальные стадии болезни Альцгеймера. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале Scientific Reports.

Предыдущие исследования показали, что бактерия Chlamydia pneumoniae, вызывающая инфекцию дыхательных путей, может также заражать центральную нервную систему (ЦНС), что провоцирует болезнь Альцгеймера в позднем возрасте. У лабораторных мышей бактериальная инфекция проявляет себя через несколько недель или месяцев после интраназального введения C.pneumoniae. В новой работе ученые продемонстрировали, что бактерия попадает в обонятельный и тройничный нервы, а также в обонятельную луковицу и мозг уже через 72 часа.

Обонятельный нерв выходит к слизистой оболочке носовой полости, которая считается первичной защитой против инфекции, и обеспечивает короткий путь к мозгу, минуя гематоэнцефалический барьер, который не позволяет токсинам и патогенам в крови попадать в ЦНС. Известно, что некоторые патогены, например, неглерия Фоулера, попадают в мозг через обонятельный нерв, вызывая первичный амебный менингоэнцефалит.

Как отмечают авторы в пресс-релизе, опубликованном на сайте MedicalXpress, результаты исследования показывают, что привычка ковырять в носу может быть фактором риска развития смертельно опасной деменции. Присутствие бактерии в центральной нервной системе мышей нарушало регуляцию ключевых биохимических путей, связанных с развитием болезни Альцгеймера, на 7-27 дней после введения. Также рядом со скоплениями микроорганизмов в обонятельной системе были обнаружены отложения бета-амилоида — пептида, который образует амилоидные бляшки, считающиеся одним из основных факторов, провоцирующих болезнь Альцгеймера.

Авторы выяснили, что повреждение носового эпителия не является фактором повышенного риска. Хотя оно приводило к усилению инфекции периферических нервов и обонятельных луковиц, но не влияло на течение инфекции в центральной нервной системы. Эксперименты на клеточных культурах подтвердили, что C.pneumoniae способна заражать периферические нервы иглию ЦНС. Таким образом, нервы, простирающиеся между носовой полостью и мозгом, представляют собой удобные пути, по которым патогенные микроорганизмы могут проникать в ЦНС, приводя к появлению амилоидных бляшек.

