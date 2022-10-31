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07:58, 31 октября 2022Россия

Офицер сообщил о роли прибывших на запорожское направление мобилизованных

Командир подразделения РСЗО: выполнять задачи после прибытия мобилизованных стало легче

Реактивная артиллерия на Запорожском направлении получила пополнение из числа мобилизованных граждан, в результате чего серьезно усилила огневую мощь. Об этом рассказал РИА Новости командир одного из подразделений реактивной артиллерии.

«С личным составом проблем нет, приходят мобилизованные после прохождения обучения и выполняют все боевые задачи», — подчеркнул он. Собеседник агентства отметил готовность прибывших. По словам командира РСЗО, выполнять задачи после пополнения стало легче.

28 октября министр обороны Сергей Шойгу в беседе с российским президентом Владимиром Путиным сообщил, что в зону специальной военной операции отправлены 82 тысячи новобранцев. Они прошли военные учения, отметил министр. При этом, подчеркнул он, более 41 тысячи человек, отправленных в зону СВО, задействованы в составе подразделений. «Была развернута масштабная работа во всех регионах нашей страны», — заключил Шойгу.

Кроме того, глава оборонного ведомства заявил, что 218 тысяч мобилизованных проходят подготовку на полигонах.

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Марина Совина
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