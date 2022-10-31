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22:30, 31 октября 2022Мир

Турция предупредила Совбез ООН об опасности из-за срыва зерновой сделки

Турция предупредила Совбез ООН о навигационной опасности из-за срыва зерновой сделки

Фото: Onur Dogman / Keystone Press Agency

Турция предупредила Совет Безопасности ООН, что суда с зерном, которые ожидают проверки в Босфорском проливе, представляют навигационную опасность после приостановки России участия в зерновой сделке. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Anadolu.

Минобороны России объявило о приостановке зерновой сделки после того, как 29 октября беспилотники Вооруженных сил Украины (ВСУ) атаковали в Севастополе суда Черноморского флота.

Ранее генеральный директор Организации ООН по торговле и развитию (UNCTAD) Ребека Гринспен назвала выгоду России от зерновой сделки. Она объяснила, что с июля по сентябрь поставки пшеницы из России за рубеж выросли в три раза.

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Юлия Мискевич
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