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14:57, 31 октября 2022Силовые структуры

Фигуранта дела о теракте на Крымском мосту оставили под стражей

В Москве суд признал законным арест фигуранта дела о теракте на Крымском мосту Тяжелых
СюжетВзрыв на Крымском мосту

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

Мосгорсуд признал законным решение об аресте фигуранта уголовного дела о теракте на Крымском мосту Дмитрия Тяжелых. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Решение принято после рассмотрения апелляционной жалобы на постановление Басманного районного суда столицы от 15 октября 2022 года об избрании меры пресечения в отношении мужчины.

Тяжелых останется под стражей до 8 декабря.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин рассказал, что следствием были установлены 12 человек, причастных к совершению теракта. По его словам, по делу проходят граждане Украины, России, Армении и Грузии, которые обеспечивали транзитную перевозку заминированной фуры через государственную границу на территорию России.

По решению суда восемь человек арестованы, с ними ведутся следственные действия. В ходе расследования подтверждается версия, что подрыв на Крымском мосту спланировали и организовали спецслужбы Украины, отметил Бастрыкин.

12 октября ФСБ России заявила, что организатором взрыва является глава военной разведки Украины Кирилл Буданов.

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Любовь Ширижик
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