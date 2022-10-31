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15:34, 31 октября 2022Бывший СССР

Оппозиция Молдавии потребовала освободить задержанных во время протестов

Оппозиция Молдавии потребовала освободить задержанных во время акции протеста

Фото: Vladislav Culiomza / Reuters

Оппозиция Молдавии и ее сторонники потребовали освободить задержанных во время акции протеста, которые пикетировали возле здания Апелляционной палаты Кишинева. Об этом сообщает РИА Новости.

«Наши сторонники были задержаны и арестованы вчера без конкретных доказательств. Требуем освободить их. Такого беспредела еще не было», — заявил на митинге депутат городского собрания столицы Молдавии Юрий Кузнецов. По его словам, протесты будут продолжаться. Он призвал протестующих «не опускать руки».

30 октября произошли массовые задержания митингующих на протестной акции в Кишиневе. Полиция потребовала изменить маршрут участников протеста. После отказа подчиниться распоряжению между сторонниками оппозиции и правоохранителями произошли стычки. Позже бывший президент Молдавии Игорь Додон предрек рост протестных настроений в республике.

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Кристина Есикова
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