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12:46, 31 октября 2022Наука и техника

В Китае рассказали о вызывающем ужас у США российском Ту-160

Baijiahao: российский Ту-160 держит Запад в страхе

Фото: Вадим Савицкий / Globallookpress.com

Российский стратегический ракетоносец Ту-160 продолжает оставаться угрозой для США, держа западные страны в страхе, пишет пользователь китайского портала Baijiahao. Перевод соответствующей публикации приводит ИноСМИ.

«Сверхвысокая скорость и мощное вооружение позволяют ему нанести ущерб катастрофического масштаба. Его смертоносные удары внушают страх западным странам», — говорится в публикации.

В Baijiahao отмечают дальность полета Ту-160, составляющую 17 тысяч километров, и скорость, достигающую 2,05 числа Маха. «Ту-160 вызывает ужас у американских военных в основном потому, что он способен разгоняться до 2,05 Маха. Конечно, если бы у самолета была только скорость, этого явно было бы недостаточно», — пишет пользователь.

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Он напоминает, что у Ту-160 есть не только скорость, но и крылатые ракеты и ядерные боеголовки. «Крылатая ракета Х-101 имеет дальность полета до 5000 километров, что позволяет самолету выходить на огневую позицию за очень короткое время», — отмечает автор.

В октябре ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе сообщил, что опытные образцы двигателя «Изделие РФ», который должен получить создаваемый российский стратегический ракетоносец, известный как перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), прошли стендовые испытания.

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Иван Потапов
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