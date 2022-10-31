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19:08, 31 октября 2022Наука и техника

Водителям Uber запретили поворот налево

HotHardware: новая технология ограничила водителей Uber в поворотах налево

Фото: Sean Gallup / Getty Images

Uber ограничил водителей собственного сервиса в поворотах налево во время поездок. Об этом сообщает издание HotHardware.

Журналисты сослались на материалы компании, согласно которым Uber начала развертывать новую технологию построения поездок. По словам специалистов, сервис для вызова и оплаты такси сократит количество поворотов налево водителей автомобилей. Новый алгоритм в навигационном приложении будет строить маршрут таким образом, чтобы число маневров, связанных с поворотом налево, оказалось минимальным.

Представители Uber отметили, что подобные маневры, связанные с изменением направления движения и разворотом, наиболее опасны на дорогах общего пользования. Специалисты сослались на отчет Национального управления безопасностью движения на трассах США (NHTSA), согласно которому 22 процента ДТП связаны с поворотом налево. Фактически новое ПО запретит водителям совершать подобный маневр при наличии альтернативы. Также во время проезда перекрестков приложение будет предупреждать водителей о наличии пересекающегося трафика.

По словам журналистов, изменения приложения Uber не позволят полностью избежать левых поворотов, однако сведут их количество к минимуму. По словам представителей сервиса, нововведение не повлияет на время и стоимость поездки.

Ранее японские ученые предложили оснащать беспилотные автомобили искусственными «глазами», чтобы увеличить безопасность пешеходов. По словам специалистов, подобная мера повысит осведомленность людей на дорогах.

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Андрей Ставицкий
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