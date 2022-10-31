Украина попросила ФИФА отстранить Иран от участия в ЧМ-2022

Украина попросила ФИФА отстранить сборную Ирана от участия в чемпионате мира в Катаре

Украина обратилась в Международную федерацию футбола (ФИФА) с просьбой отстранить сборную Ирана от чемпионата мира, который начнется 20 ноября в Катаре. Об этом сообщает Sky Sports.

Украинская сторона считает, что Иран поставляет оружие России. Помимо этого, Украина обвиняет Иран в нарушении статей устава ФИФА, в которых прописаны недопустимость дискриминации и обеспечение соблюдения прав человека.

«Принимая во внимание информацию СМИ о систематических проявлениях нарушений прав человека в Иране, которые могут нарушать принципы и нормы Устава ФИФА, принимая во внимание резолюцию 2231 Совета Безопасности ООН о введении санкций в отношении Ирана и предполагаемой причастности Ирана к военной агрессии Российской Федерации против Украины, [мы] обращаемся в ФИФА с предложением рассмотреть вопрос об исключении сборной Ирана из чемпионата мира по футболу 2022 года», — говорится в заявлении.

Сборная Ирана прошла в финальный раунд ЧМ-2022 и попала в группу B, где должна будет провести матчи со сборными США, Уэльса и Англии. Ранее сообщалось, что сборная России планирует провести матчи с Ираном и Боснией и Герцеговиной. Однако лидеры боснийцев выступили против проведения игры.

28 февраля Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международная федерация футбола (ФИФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Таким образом, сборная России не сможет принять участие в чемпионате мира 2022 года.