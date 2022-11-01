В правительстве рассказали о тысячах жалоб россиян на мобилизацию

Зампред правительства Чернышенко заявил о 22 тысячах жалоб россиян на мобилизацию

Россияне подали более 22 тысяч жалоб на призыв в Вооруженные силы России в рамках частичной мобилизации. Об этом рассказал заместитель председателя правительства Дмитрий Чернышенко, его слова приводит ТАСС.

Как заявил чиновник, это число тех жалоб, которые были поданы через портал «Госуслуги».

21 октября глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что по разным причинам домой возвратились почти десять тысяч мобилизованных россиян. С момента объявления в России частичной мобилизации жители страны часто жаловались на ошибки и недочеты в ее проведении.

О сложившейся ситуации высказался президент России Владимир Путин, который поручил исправить ошибки, допущенные при частичной мобилизации.