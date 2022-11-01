«Атлетико» впервые в истории занял последнее место в группе Лиги чемпионов

«Атлетико» впервые занял последнее место в группе Лиги чемпионов, проиграв «Порту»

Испанский футбольный клуб «Атлетико» впервые в истории занял последнее место в группе Лиги чемпионов. Результаты доступны на сайте турнира.

Команда проиграла португальскому «Порту» в шестом туре группового этапа турнира со счетом 1:2. Мадридцы заняли четвертое место в группе B, набрав пять очков. Они уступили третье место немецкому «Байеру», набравшему такое же количество очков, по дополнительным показателям.

«Атлетико» участвовал в групповой стадии Лиги чемпионов 11-й раз. Клуб является трехкратным победителем Лиги Европы.

Из группы В в плей-офф Лиги чемпионов вышли «Порту» и бельгийский «Брюгге». В 1/8 финала турнира также вышли «Манчестер Сити», «Наполи», «Реал Мадрид», «Бавария», «Боруссия Дортмунд», «Челси», ПСЖ, «Бенфика», «Интер» и «Ливерпуль».