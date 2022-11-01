Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
06:15, 1 ноября 2022Среда обитания

Россиянам дали советы по утеплению балкона

«ВсеИнструменты.ру»: перед утеплением балкона необходимо очистить поверхности

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Перед утеплением балкона необходимо подготовить помещение, очистив поверхности и заполнив щели монтажной пеной или цементом. Подобные советы россиянам дали эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», материал которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Утепление балкона состоит из нескольких этапов работ, в том числе остекление, проведение электричества, установка теплоизоляции и отделка. Потолок эксперты предложили утеплять каркасным способом, когда бруски закрывают утеплителем, а следом панелями. Также можно использовать бескаркасный способ — после обработки грунта поверхность покрывают утеплителем.

Материалы по теме:
Если очень надо. Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
Если очень надо.Миллионы людей берут ипотеку. Можно ли взять ее на выгодных условиях?
13 августа 2022
Едим дома Вид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
Едим домаВид на море, дыра в стене и куклы Барби: как выглядят самые современные кухни планеты?
10 декабря 2020

Что касается утепления пола, то специалисты рекомендовали на балки выкладывать слой пароизоляции и фанеру, а затем напольное покрытие. Стены нужно также обрешетить брусьями и выложить утеплитель, а после закрепить пароизоляционную пленку. Среди материалов для утепления посоветовали пеноплекс, изолон, пенопласт, пенофол или минеральную вату. Жильцам также напомнили о необходимости защитить швы от солнечных лучей.

Ранее эксперты «ВсеИнструменты.ру» заявили, что сэкономить на некоторых приборах в доме можно, если заменить в осветительных приборах лампы накаливания или энергосберегающие лампочки на светодиодные с таким же цоколем.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В России изменились правила поверки счетчиков
Раскрыт способ распознать фейки и теории заговора
США заподозрили в попытке помешать технологическому развитию Китая
Северная Корея обвинила США в подготовке к ядерной войне
Россиянам дали советы по утеплению балкона
Грузовое судно затонуло у берегов Тайваня
Известный священник сравнил Хэллоуин со скоморошеством
США возобновили инспекции по отслеживанию перемещения оружия на Украине
ЕС выделит Украине помощь на 2023 год кредитами
Диетолог назвала продлевающий жизнь продукт
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.