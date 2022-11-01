Россиянам дали советы по утеплению балкона

«ВсеИнструменты.ру»: перед утеплением балкона необходимо очистить поверхности

Перед утеплением балкона необходимо подготовить помещение, очистив поверхности и заполнив щели монтажной пеной или цементом. Подобные советы россиянам дали эксперты онлайн-гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», материал которых есть в распоряжении «Ленты.ру».

Утепление балкона состоит из нескольких этапов работ, в том числе остекление, проведение электричества, установка теплоизоляции и отделка. Потолок эксперты предложили утеплять каркасным способом, когда бруски закрывают утеплителем, а следом панелями. Также можно использовать бескаркасный способ — после обработки грунта поверхность покрывают утеплителем.

Что касается утепления пола, то специалисты рекомендовали на балки выкладывать слой пароизоляции и фанеру, а затем напольное покрытие. Стены нужно также обрешетить брусьями и выложить утеплитель, а после закрепить пароизоляционную пленку. Среди материалов для утепления посоветовали пеноплекс, изолон, пенопласт, пенофол или минеральную вату. Жильцам также напомнили о необходимости защитить швы от солнечных лучей.

Ранее эксперты «ВсеИнструменты.ру» заявили, что сэкономить на некоторых приборах в доме можно, если заменить в осветительных приборах лампы накаливания или энергосберегающие лампочки на светодиодные с таким же цоколем.