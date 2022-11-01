В картину Тулуз-Лотрека плеснули фальшивую кровь

В картину Тулуз-Лотрека «Клоун» в берлинской галерее плеснули фальшивую кровь

В картину «Клоун» французского художника Анри де Тулуз-Лотрека плеснули фальшивую кровь. Об этом сообщает портал Artnews.

Инцидент произошел в Старой национальной галерее в Берлине. Мужчина, обливший полотно кровью, приклеил себя к стене рядом с ней. Полиция его задержала.

В настоящий момент реставраторы исследуют полотно. Уточняется, что картина существенно не пострадала.

Глава Фонда прусского культурного наследия Герман Парцингер заявил, что акция не была связана с экоактивистами. «Я шокирован очередной бессмысленной атакой на искусство, которая на этот раз не связана ни с какими экоактивистами», — отметил он. Парцингер подчеркнул, что сотрудники музея усилят меры безопасности, не ограничивая при этом доступ посетителей к произведениям.

За последний месяц произошел ряд инцидентов в культурных учреждениях, связанных с деятельностью экоактивистов. Представители различных движений приклеивали себя к скелету динозавра в музее Берлина и к картине Яна Вермеера. До этого экоактивисты также облили работу Клода Моне из серии «Стога» картофельным пюре и холст Винсента Ван Гога «Подсолнухи» томатным супом.