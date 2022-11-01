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14:53, 1 ноября 2022Культура

Лидер U2 Боно вспомнил о распитии коктейлей с Бараком Обамой

Лидер U2 проснулся в спальне Линкольна в Белом доме после коктейлей с Бараком Обамой

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Лидер ирландской группы U2 Боно вспомнил о распитии алкогольных коктейлей с бывшим президентом США Бараком Обамой. Об этом сообщает Metro.

Музыкант признался, что после встречи с политиком он проснулся в спальне Авраама Линкольна. В Белый дом он пришел вместе с супругой Али Хьюсон, и, по словам Боно, заметил, что Обама очень любит смешивать коктейли, однако знает в этом вопросе меру.

«Я выпил их, еще вино, а потом ускользнул спать. Через десять минут президент спросил у Али, где я. Она сказала: "Он ушел спать". А он сказал: "Извините, что?"» — поделился исполнитель.

После этого Обама и Хьюсон отправились искать Боно, и обнаружили его в спальне Линкольна. По словам музыканта, политик «смеялся до упаду» из-за случившегося. Он не поверил словам лидера U2, который уверял, что уснул из-за аллергии на салицилаты, которые содержатся в красном вине. Обама рассказывал, что ему удалось напоить Боно.

В мае участники группы U2 Боно и Эдж приехали в Киев и устроили концерт на станции метро «Крещатик». Музыканты исполнили такие композиции, как With or Without You, Angel of Harlem, Stand by Me и другие. В ходе выступления к ним присоединилась украинская группа «Антитела».

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Марина Погосян
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