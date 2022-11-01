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11:54, 1 ноября 2022Спорт

Бывший футболист «Зенита» назвал зарплату дворников и почтальонов в Люксембурге

Бывший игрок «Зенита» Зарицкий заявил, что дворники в Люксембурге получают 5 тысяч евро

Фото: Личный архив Михаила Зарицкого / championat.com

Бывший футболист «Зенита» Михаил Зарицкий назвал размер зарплат в Люксембурге. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

По его словам, почтальон получает около 6-7 тысяч евро в месяц. «Помнишь, как у нас раньше говорили: "Не будешь хорошо учиться — станешь дворником". Здесь дворники пятерку чистыми получают!» — добавил Зарицкий.

Он отметил, что многие футболисты сборной Люксембурга совмещают спорт с работой по другим специальностям. «У него тысяч 15 на руки набегает, уже после вычета налогов. На такие деньги можно прекрасно жить. Даже во второй немецкой бундеслиге не везде столько платят», — подчеркнул экс-игрок.

Зарицкий — воспитанник «Зенита», за петербургский клуб играл с 1990-го по 1991 год. Он также представлял немецкие, люксембургские и греческие команды. Зарицкий является гражданином Люксембурга, за национальную сборную форвард провел 15 матчей.

Алексей Гусев
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