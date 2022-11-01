Экс-боксера обвинили в обороте 22 тонн кокаина на сумму более миллиарда долларов

Министерство юстиции США обвинило экс-боксера Гогича в незаконном обороте 22 тонн кокаина

Министерство юстиции США обвинило бывшего боксера-тяжеловеса из Черногории Горана Гогича в незаконном обороте 22 тонн кокаина на сумму более одного миллиарда долларов. Об этом сообщает Reuters.

43-летний спортсмен был арестован вечером 30 октября. Его задержали при попытке сесть на рейс в швейцарский город Цюрих из международного аэропорта Майами (штат Флорида, США).

Прокуратура предъявила Гогичу обвинения по трем пунктам в нарушении федерального закона о борьбе с наркотиками на море и одному пункту в заговоре. По каждому из них предусмотрены минимальный 10-летний тюремный срок и возможное пожизненное заключение.

В своем заявлении прокурор Восточного округа Нью-Йорка Бреон Пис назвал арест Гогича «громкой победой правоохранительных органов». При этом адвокат экс-боксера отметил, что случившееся стало полной неожиданностью для спортсмена. «Он настаивает на своей невиновности», — добавил правозащитник.

Обвинения в адрес Гогича связаны с изъятием более 20 тонн кокаина с трех коммерческих грузовых судов в 2019 году. По данным прокуратуры, преступники перевозили запрещенные вещества из Колумбии в Европу через американские порты, используя ночью краны и сети, чтобы поднимать наркотики на грузовые суда с приближающихся катеров. Отмечается, что в указанной схеме Гогич занимался логистикой: он координировал действия членов экипажа, колумбийских наркоторговцев и европейских докеров.