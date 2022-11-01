ВМФ России получил «Грачонка»

ВМФ России получил противодиверсионный катер «Грачонок»

Военно-морской флот (ВМФ) России получил противодиверсионный катер проекта 21980 (шифр «Грачонок»). Об этом со ссылкой на Минобороны России сообщает РИА Новости.

«Сегодня Ленинградская военно-морская база пополнилась очередным противодиверсионным катером проекта "Грачонок", предназначенным для охраны прибрежной акватории и оказания противодействия подводным диверсионным силам и средствам противника», — заявили в военном ведомстве.

В Минобороны добавили, что это уже второй катер проекта 21980, который в текущем году получила Ленинградская военно-морская база.

В октябре в колонке для «Известий» военный историк Дмитрий Болтенков рассказал, что в России были готовы отразить атаку Вооруженных сил Украины на Черноморский флот (ЧФ), совершенную в ночь на 29 октября, в частности, при помощи катеров «Грачонок».