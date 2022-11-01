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13:43, 1 ноября 2022Россия

Шойгу заявил об эффективности уничтожения критической инфраструктуры Украины

Глава МО РФ Шойгу заявил об эффективности уничтожения критической инфраструктуры Украины
СюжетНаселение России:

Фото: State Emergency Service of Ukraine/Handout / Reuters

Вооруженные силы России эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника ударами высокоточного оружия, заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит «Интерфакс».

«При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», — сказал министр.

В то же время, по словам Шойгу, украинская сторона продолжает обстреливать территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и «точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи, сознательно нанося прицельные удары по скоплениям гражданского населения».

29 октября председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что сотрудники ЗАЭС регулярно получают угрозы со стороны Украины.

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Евгения Куликова
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