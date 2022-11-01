Глава МО РФ Шойгу заявил об эффективности уничтожения критической инфраструктуры Украины

Вооруженные силы России эффективно снижают военный потенциал Украины, поражая критическую инфраструктуру противника ударами высокоточного оружия, заявил глава Министерства обороны Сергей Шойгу. Его слова приводит «Интерфакс».

«При этом принимаются исчерпывающие меры по недопущению гибели украинских граждан», — сказал министр.

В то же время, по словам Шойгу, украинская сторона продолжает обстреливать территорию Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и «точек эвакуации и мест раздачи гуманитарной помощи, сознательно нанося прицельные удары по скоплениям гражданского населения».

29 октября председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил, что сотрудники ЗАЭС регулярно получают угрозы со стороны Украины.

