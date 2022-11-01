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09:47, 1 ноября 2022Спорт

Жена Карпова рассказала об обстоятельствах получения травмы гроссмейстером

Жена Анатолия Карпова Наталья рассказала, что он получил травму, поскользнувшись у дома

Фото: Михаил Джапаридзе / ТАСС

Жена чемпиона мира по шахматам Анатолия Карпова Наталья рассказала об обстоятельствах, при которых он получил травму. Ее слова приводят «Известия».

«Мы с ним вышли из подъезда. Он поскользнулся, захромал. Думали, нога. А поехали в травмпункт — говорят: "Слушайте, у вас что-то с головой не то, головой ударился"», — поделилась она.

Супруга гроссмейстера также раскрыла новые подробности о его состоянии. «Там небольшая гематома. Но сейчас мне врач позвонил и сказал, что она уже рассасывается. Он в сознании, ничего с ним такого нет», — сказала она. По ее предположениям, шахматиста выпишут через три дня.

Ранее стало известно, что Карпова госпитализировали в Москве. У него диагностировали перелом шейки бедра и черепно-мозговую травму. Гроссмейстер был направлен в отделение нейрореанимации Института имени Склифосовского. Сообщалось, что состояние Карпова тяжелое.

Ксения Курашкина
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